Kazakistan yazılı ve görsel organlarında yer alan haberlerde, Ayasofya’da ilk cuma namazının kılındığını ifade edilerek, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hükümet üyelerinin yanı sıra binlerce insanın katılımıyla ilk namazın katıldığına yer verildi.

Ülkenin en büyük tirajlı gazetesi olan devlet yayın organı “Egemen Kazakistan” gazetesi “86 yıl sonra Ayasofya’da ilk Cuma namazı” ifadesi ile okuyuculara duyururken, Kazakistan Devlet Haber Ajansı KazAkparat ise Ayasofya’nın tarihine geniş yer verdi.

Kazakistan Ulusal televizyon kanallrının konuyla ilgili haberlerinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayasofya tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer.” ifadesine vurgu yapılırken, tarihi anın bir parçası olabilmek için dünyanın dört bir yanından çok sayıda insanın İstanbul’a geldiği, 86 yıl sonra ilk cuma namazının yüzbinlerce müslümanların katılımıyla kılındığı bilgisi paylaşıldı.