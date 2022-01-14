Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan COVID-19 tedavisinde onay almayan Amerikan ilacını kullanacak
Amerikan ilaç firması Merck'in COVID-19'a karşı geliştirdiği ve ağız yoluyla alınan "Molnupiravir" ilacının, Yunanistan'da kullanımına başlanacağı duyurdu. İlaç henüz onay almadı bu nedenle hasta rızası şart olacak.
Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga, ilacın yoğun bakımdaki hasta sayılarında düşüş sağlayabileceğini belirterek artık doktorların ilgili dijital platforma talepte bulunmasıyla hastalarda kullanılabileceğini söyledi.
Monoklonal antikor ilacınkine benzer bir kullanım şekli olacak ilaç, hamileler üzerinde kullanılmayacak.
Henüz onay almadı
Avrupa İlaç Ajansından (EMA) henüz onay almayan ilacın kullanımı için hasta rızası şart olacak.
Doktorun reçetede yazması halinde ilaç, hastaların evine kadar ulaştırılacak.
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