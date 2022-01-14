İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, koranavirüs izalasyon süresinin 17 Ocak itibariyle tam aşılı kişiler için 7 günden 5 güne düşürüldüğünü açıkladı.

İzole olmuş kişilerin 5'inci gün ve 6'ncı gün testleri negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecekleri duyuruldu.

Günlük vaka sayıları 100 binin üzerinde

İngiltere’de corona virüs salgınında günlük vaka sayıları 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 109 bin 133 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 967 bin 817’ye yükseldi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybederken, toplam can kaybı 151 bin 342’ye ulaştı.