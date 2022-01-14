Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 10 yaralı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi'de çıkan yangında 10 kişinin yaralandığını ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Ulusal Petrol Şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, El-Ahmedi rafinerisindeki gaz sıvılaştırma ünitesinin bakım çalışmaları sırasında yangın çıktığı söylendi.
Petrol şirketinin "acil eylem planını" devreye soktuğu ancak yangında 10 çalışanın yaralandığı aktarıldı.
Ulusal Petrol Şirketi daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak "yangının tamamen kontrol altına alındığını" duyurdu.
Etiketler: Petrol Son Dakika Yangın
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