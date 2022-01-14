Ulusal Petrol Şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, El-Ahmedi rafinerisindeki gaz sıvılaştırma ünitesinin bakım çalışmaları sırasında yangın çıktığı söylendi.

Petrol şirketinin "acil eylem planını" devreye soktuğu ancak yangında 10 çalışanın yaralandığı aktarıldı.

Ulusal Petrol Şirketi daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak "yangının tamamen kontrol altına alındığını" duyurdu.