Yunanistan, Meis Adası'nın ana karalar gibi tam yetkili münhasır ekonomik bölgeye sahip olduğunu savunuyor.

Asıl amaç Türkiye'nin açık denizlere ve kendi deniz yetki alanlarına erişimini engellemek.

Gerginliğin, Uluslararası Adalet Divanı Lahey'e gidilmesi ile çözülebileceği görüşü zaman zaman dile getiriliyor.

Bu görüşü savunanlardan biri de Başbakan Miçotakis'in kız kardeşi eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni.

Ancak Yunanistan ANEL Partisi Milletvekili Dimitris Kammenos, buna karşı çıktı.

Gerekçesini de "Yunanistan Lahey'e giderse, Meis Adası'nın münhasır ekonomik bölgesini kaybeder." sözleriyle itiraf etti.

Kammenos, "Bakoyanni, Meis'in münhasır ekonomik bölgesini kaybedeceğimizi bildiği halde, Lahey'e gitmemiz gerektiğini söylüyor." dedi.

Yunan halkına gerçeklerin anlatılması gerektiğini ifade etti.