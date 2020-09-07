Yunanistan hükümeti ve Kıbrıs Rum kesiminin istedikleri olmayınca Yunan medyası, kendileriyle işbirliğini askıya alan İtalya'ya karşı saldırgan yayınlar yapmaya başladı.

Greek City Times gazetesinde yer alan yazıda, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya hakaret edildi. Yazıda, "Beceriksiz Di Maio" ifadesi başlık olarak kullanıldı.

Haberde İtalyan hükümetine, Türkiye'ye baskı yapmadığı için ve Libya hükümeti ile ilişkilerini geliştirdiği için tepki gösterildi, Libya hükümetine karşı asılsız suçlamalarda da bulunuldu.

Hedefte ENI de vardı

Gazetenin hedefinde Kıbrıs Rum Kesimi ile daha önce anlaşma imzalayan İtalyan enerji ortaklığı ENI de vardı.

ENI, Türkiye'nin sondaj faaliyetini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirmesinin ardından gerilimin yükselmesini gerekçe göstererek bölgedeki çalışmalarını durdurmuştu.

Pistelli'nin Yunanistan'ı gözardı etmesine tepki gösterildi

Haberde, ENI grubuna yakınlığı olduğu belirtilen İtalyan siyasetçi Lapo Pistelli'nin makalesine de yer verildi.

Türkiye'yi ve Mısır'ı bölgedeki büyük oyuncular olarak tanımlayan Pistelli'nin Yunanistan'ı gözardı etmesine tepki gösterildi.

Pistelli'nin 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ifadesini kullanması da Yunan medyası tarafından eleştirildi.