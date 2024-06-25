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Dünya
TRT Haber 25.06.2024 16:35

Yunan donanması: Aden Körfezi'nde cehennemi gördük

Yunanistan'da subaylar hükümete çağrıda bulundu. “Ya donanmayı yenileyin ya da daha fazla hizmet veremeyiz.” Yunan Donanmasına ait HYDRA Fırkateyninin Kızıldeniz'de saldırıya uğraması, subayların istifalarına ilişkin tartışmaları da alevlendirdi.

Yunan donanması: Aden Körfezi'nde cehennemi gördük
[Temsili fotoğraf: Reuters]

"Aden Körfezi’nde cehennemi gördük. Husi’lerin drone saldırılarına karşı bir sistemimiz yoktu. Onlara kişisel silahlarımızla karşılık verdik. Bu bir intihar görevi gibiydi."

Bu ifadeler Yunan Donanmasına ait HYDRA Fırkateyninin mürettebatına ait.

Yunan fırkateyni, Avrupa Birliği'nin (AB) Husi saldırılarına karşı yürüttüğü Aspides Harekatı'na katıldığı sırada füze saldırısına uğradı.Füze, fırkateynin 150 metre yakınına düştü.

Üstelik iddialara göre operasyon merkezi, füzenin fırlatıldığını da patlamadan bir dakika sonra bildirdi.Anti-dron sistemi olmayan fırkateyni İngilizler kurtardı.Yaşadıkları sonrasında mürettebat erken dönmek istedi.

Yunan donanmasında istifa krizi

Yunan haber sitesi İeidisis’e göre, HYDRA fırkateyni Temmuz ayının sonu yerine, Haziran başında geri gelmek zorunda kaldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Genelkurmay Başkanlığı'na ifade veren mürettebat, geminin savunma sisteminin eskiliğine dikkati çekti.

Subayların “Ya donanmayı yenileyin ya da daha fazla hizmet veremeyiz” dediği vurgulandı.

Yunan donanmasında toplu istifa haberleri geçen aylarda da basında yer almıştı.

İstifalara sebep olarak askeri teçhizatın çok eski oluşu ve donanmadaki düşük ücret politikası gösterilmişti. 

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