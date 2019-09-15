Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Avrupa Türk İslam Birliği'nin (ATİB) Köln'deki Genel Merkezinde, YTB'nin "Anadolu Okuma Evi" projesi kapsamında kurulan kütüphanenin açılışına katıldı.

Proje kapsamında çeşitli ülkelerde şu ana kadar 30 noktada kütüphane açılışı gerçekleştirdiklerini dile getiren Eren, "Yeri müsait olan sivil toplum kuruluşlarımızda kütüphaneler açıyoruz. Bu kütüphanelerdeki kitapların gençler tarafından okunmasını teşvik ediyoruz. Gençlerimizin Türkçeyi unutmamaları, Türkçe ile daha fazla hemhal olmaları için çalışıyoruz. Onlara kitap gönderip, kurumsal olarak bunu kütüphaneye çeviriyoruz ve yazılımımız üzerinden de gençlerimizin ne kadar kitap aldığını ve ne kadar kitap okuduğunu tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

Açılışın ardından Avrasya Alevi İslam Birliği'nin düzenlediği etkinliğe katılan Eren, burada yaptığı konuşmada, Muharrem ayının anlam ve önemine değinip, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederken; "Bugün dünyanın dört bir tarafında, İslam dünyasının kanayan yarası olan mezhep çatışmaları ve diğer çeşitli çatışmalarla Kerbela'lar yaşanıyor. Bizlerin hep beraber daha sık bir araya gelme çabası, bu acıları da azaltmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

YTB olarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlara hizmet üretmenin gayretinde olduklarını belirten Eren sözlerini şöyle sürdürdü;

Alevi vatandaşlarımızın hem sorunlarını yakından görmek, hem muharrem ayı dolayısıyla bu aşura programına katılmak, hem de yürütmüş olduğumuz bu programı yerinde incelemek için burada bulunuyoruz.

Etkinliklere İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Avrasya Alevi İslam Birliği Başkanı Haydar Siliseri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: TRT Haber