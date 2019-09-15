Dünya
Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP'ler imha edildi15 Eylül 2019 Pazar 10:25 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 10:39
Pençe-3 Harekatı kapsamında ele geçirilen el yapımı patlayıcılar imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda tespit edilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı’nda; ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Pençe Harekatı el yapımı patlayıcı