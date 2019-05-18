Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, dün gece Bab'ın batı kırsalındaki Abla ve Hazvan bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin konuşlandığı cephe hatlarına yakın noktalarda tarım arazilerini kundakladı.

ÖSO birliklerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken tarlalarda büyük hasar oluştu.

YPG/PKK 250 bin sivili zorla göç ettirdi

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA