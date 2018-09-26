YPG/PKK Deyrizor'da köy basarak 10 sivili öldürdü

Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinin kuzey kırsalındaki Ebu Elnitel köyüne onlarca zırhlı askeri araç ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait Apache helikopter eşliğinde dün öğleden sonra baskın yaptı.

YPG/PKK, köye, DEAŞ'lı teröristlerin saklandığı bahanesiyle girerek en az 10 sivili öldürdü, çok sayıda sivili ise alıkoydu.

Köylüleri darbeden YPG/PKK'lı teröristler, bazı evlerden para, cep telefonu ve altın gibi değerli eşyaları çaldı, birçok eve el koydu.

Siviller evlerine giremiyor

YPG/PKK, halihazırda köyü kuşatmış durumda. Sivillerin eve girişlerini engelliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: AA