Afrin'de, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği düşünülen bombalı 2 saldırı meydana geldi.

İlk saldırıda, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba düzeneği, aracın ilçe merkezinde Kawa kavşağı olarak bilinen mevkiden geçtiği sırada infilak ettirildi.

Patlamada, otobüsteki 2 sivil hayatını kaybederken, 8 yolcu yaralandı.

İkinci saldırıda ise, ilçe merkezindeki işlek bir caddede yer alan çöp konteynerine yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada ölen, yaralanan olmadı.

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılmasından sonra zaman zaman sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA, İHA