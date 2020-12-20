Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 08:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolcu otobüsüne tren çarptı: 12 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bangladeş'te yolcu otobüsüne hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada 12 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaza Bangladeş'in kuzeyindeki Joypurhat şehrinde meydana geldi.
Hemzemin geçitte bulunan yolcu otobüsüne tren çarptı. Kazada 12 kişi öldü,, 8 kişi de yaralandı.
Tren seferleri geçici olarak durdurulurken, olaya ilişki soruşturma başlatıldı.
Kazaya geçit görevlisinin ihmalinin yol açmış olabileceği ifade ediliyor.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 08:09
- 08:25
- 07:40
- 07:09
- 08:10
Sıradaki Haber
Malezya AstraZeneca'dan aşı alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz