Türk Hava Yolları'nın (THY) TC-JJL kuyruk tescilli TK-54 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı Singapur seferini yapmak üzere 01.45'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Uçakta bulunan bir yolcu, Hindistan hava sahasında aniden rahatsızlandı.

Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapıldı. Yolcunun bilinç kaybı yaşamasından dolayı acil iniş kararı alındı. Bunun üzerine pilot Hindistan'da bulunan Kolkata Havalimanı ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Yolcu uçağı yerel saatle 14.52'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçakta rahatsızlanan ve bilinç kaybı yaşayan 69 yaşındaki yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

THY uçağı ise bir süre sonra Singapur seferini tamamlamak üzere Kolkata Havalimanı'ndan kalkış yaptı.