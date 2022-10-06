Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, telefonlarının hacklenmesini önlemek için, insanları WhatsApp dışında "herhangi bir mesajlaşma uygulamasını" kullanmaya çağırdı .

Durov, geçen hafta WhatsApp tarafından açıklanan ve bir bilgisayar korsanının bir kişinin telefonunu, numaralarına kötü amaçlı bir video göndererek ele geçirmesine izin veren bir güvenlik sorununa atıfta bulundu.

"Hackerlar, WhatsApp kullanıcılarının telefonlarındaki her şeye tam erişime sahip olabilir" dedi.

“Her yıl WhatsApp'ta kullanıcılarının cihazlarındaki her şeyi riske atan bir sorun hakkında bilgi alıyoruz. Dünyanın en zengin insanı olmanızın bir önemi yok. Telefonunuzda WhatsApp yüklüyse, tüm verilerinize, cihazınızdaki her uygulamaya erişilebilir.”

Rus teknoloji milyarderi, güvenlik açıklarının hükümetlerin, kolluk kuvvetlerinin ve bilgisayar korsanlarının şifrelemeyi ve diğer güvenlik önlemlerini atlamasına izin vermek için "arka kapılara yerleştirildiğini" iddia etti.