Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile Varşova'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dendias, "Yunan hükümeti ve Yunan toplumu için bu konunun ucunun hala açık olduğunu" söyledi.

Yunan bakan, "Öncelikle bir ilke meselesi olan kararının, ilgili tüm ülkeler ve dolayısıyla AB için faydalı olacağını düşünüyorum " dedi.

Dendias, tazminat konusunu geçmişte birçok kez gündeme getirdi.

Geçen yıl, Waffen-SS üyelerinin bir Yunan köyünde 228 erkek, kadın ve çocuğu öldürdüğü Distomo katliamının 77. yıldönümünde, Alman tazminatının “Alman işgalinin suçları için fiili bir özür teşkil edeceğini” söyledi.

Nazi Almanyası'nın işgali altında 300 bin Yunan uyruklu öldürüldü.

2019'da bir Yunan parlamento komisyonu, Almanya'nın savaş tazminatlarından Yunanistan'a milyarlarca euro borcu olduğunu açıkladı.