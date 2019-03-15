Dünya, Yeni Zelanda'da sabah saatlerinde düzenlenen terör saldırısıyla sarıldı.

İki farklı camiye düzenlenen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda akrabalarını ve dostlarını kaybeden Müslümanlar ise teröre tepki gösterdi.

Saldırının yaşandığı ChristChurch'de yaşayan Müslümanlardan biri olan Yasmin Ali, çok küçük bir topluluk olduğukları bölgede, her yerde kibar ve sevgi dolu olduklarını ve yaşananları anlamakta zorlandığını söyledi.

"Başörtümle tek başıma yürürken ne hissedeceğimi bilmiyorum"

Yasmin, "19 yıldır tanıdığımız aile dostlarımızı kaybettik. Onlar öldüler. Nişanıma gelen insanlar orada öldüler. Böyle bir şeyin Yeni Zelanda'da olabileceğini düşünmüyorsunuz. Beni korkutan şey, dışarıda bir yerde bunun tadını çıkaran ya da bunu destekleyen insanların olması. Geleceğimiz için gerçekten çok korkuyorum. Dehşet içindeyim. Başörtümle tek başıma yürürken ne hissedeceğimi bilmiyorum. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. " dedi.

Kaynak: Reuters