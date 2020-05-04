New Zealand Herald'ın haberine göre, Yeni Zelanda'da yaklaşık 50 gündür ilk kez, yapılan testler sonucu yeni COVID-19 vakası tespit edilmedi.

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, yaptığı açıklamada, yeni COVID-19 vakasına rastlanmadığını, toplam doğrulanan ve şüpheli vaka sayılarının dün ile aynı kaldığını belirtti.

Rakamların cesaret verici olduğunu ancak sonucun "zamanda bir anı yansıttığını" ifade eden Bloomfield, "Bu konudaki disiplini sürdürmek ve uyanık olmak bizim için çok önemli." dedi.

Bloomfield, sonucun "bir kutlama sebebi ve tüm ülkenin çabalarının simgesi" olduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar bin 487 yeni tip koronavirüs vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan bin 276 kişi iyileşti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 27 Nisan'da, ülkesinin yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı verdiği savaşı "kazandığını" belirtmişti.

Ülke genelinde "4'üncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların yerine geçen hafta çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veren daha hafif kuralların bulunduğu "3'üncü seviye" devreye girmişti.