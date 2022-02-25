Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19’u yurt dışından dönenler olmak üzere son 24 saatte 12 bin 30 Yeni Zelandalının COVID-19 testi pozitif çıktı.

COVID-19’un Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarının hızlı artış gösterdiğini belirten yetkililer, kaydedilen rakamların bir önceki en yüksek günlük vaka sayısından neredeyse iki daha kat fazla olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda’daki bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı dün 6 bin 137 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

COVID-19’dan ölenlerin sayısı 61’e çıktı

Son 24 saatte 5 kişinin daha COVID-19’dan hayatını kaybetmesiyle, salgının başladığı günden bu yana ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 61’e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 57 bin 497’ye ulaştığı ülkedeki 39 bin 720 aktif vakadan, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 237 Yeni Zelandalının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede COVID-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 95.