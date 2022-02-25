Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. günü.

Ukrayna’nın Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Saldırıda güvenlik güçlerinin öldüğü ve yaralıların da bulunduğu duyuruldu.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları basın servisinden yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 4.25'te Zaporojya bölgesindeki sınır muhafızları birliğine "düşman tarafından roket saldırısı" yapıldığı ifade edildi.

Kiev'e roketli saldırı

Ayrıca, bugün Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı." açıklamasını yaptı.

Kiev Belediye Başkanı da roketin bir konut binasında parçalanması sonucu biri ağır üç kişi yaralandığını duyurdu ve "Ambulanslar yaralıları hastaneye taşıyor. Tüm acil servisler olay yerinde çalışıyor." dedi.