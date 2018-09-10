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Yeni Zelanda yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Yeni Zelanda yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem

ABD Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem Auckland kentinin 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınlarında okyanusun 111 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Pasifik bölgesinde ülkeyi etkileyecek tsunami beklemediklerini belirtti.

Solomon Adaları yakınlarında bugün meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından da tsunami uyarısı yapılmamış ve herhangi bir hasar bildirilmemişti.

Pasifik Okyanusu’nda, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları’nın da üzerinde yer aldığı “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda, deprem
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