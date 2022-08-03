Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
[Fotograf: AP]
Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın gelecek günlerde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği aktarıldı.
İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağını ve Avrupa'nın bazı noktalarında termometrelerin 39 santigrat dereceyi göstereceğine dikkati çekti.
Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan tatilciler sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Gelecek günlerde Madrid'de sıcaklıkların 39-41, Bordeaux'da 37-38, Roma'da 36-37, Cenevre'de 35-37 santigrat derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Avrupa Birliği İspanya İngiltere İtalya
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