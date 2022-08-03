Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da barut fabrikasında patlama
[Fotoğraf: Getty]
Fransa'da patlayıcı üreten tesiste patlama meydana geldi. Olayda 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Halk bölgeden uzak durmaya çağrıldı.
Fransa'nın Bergerac kentinde askeri alanda kullanılmak üzere patlayıcı üreten firmanın tesisinde yaşandı.
Firmanın askeri patlayıcı, gaz ve yakıt ürettiği açıklandı.
4'ü ağır 8 yaralı
Patlamanın ardından yangın çıkarken bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Olayda, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Bergerac Belediye Başkanı, halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Etiketler: Fransa
Son Haberler
- 21:50
- 21:47
- 21:35
- 21:27
- 21:47
Sıradaki Haber
Lübnan'daki büyük patlamanın sembolü yapıda yeniden yıkım tehlikesi yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz