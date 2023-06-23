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Dünya
CNN International 23.06.2023 06:49

Yeni doğan iki bebeği öldürüp yıllarca dondurucuda saklayan kadına tutuklama emri

Güney Kore polisi, yeni doğan iki bebeğini öldürmek ve cesetlerini yıllarca dondurucuda tutmakla suçlanan bir kadın için tutuklama emri talep etti.

Yeni doğan iki bebeği öldürüp yıllarca dondurucuda saklayan kadına tutuklama emri

Gyeonggi Nambu İl Polisinden bir yetkili CNN'e 30'lu yaşlarındaki kadının bebekleri öldürdüğünü itiraf ettiğini ve bunu 12, 10 ve 8 yaşlarındaki diğer üç çocuğuna bakarken ekonomik zorluklarla karşılaştığı için yaptığını söyledi.

Yetkili, yeni doğanların öldüklerinde sadece bir günlük olduklarını açıkladı.

İlk kurban, kadının Kasım 2018'de bir hastanede doğan dördüncü çocuğuydu.

Polis, kadının doğumun ertesi günü kızı boğduğunu ve cesedini evinin dondurucusuna koyduğunu açıkladı.

Zanlı, Kasım 2019'da doğan beşinci çocuğuna da aynı şeyi yapmakla suçlandı.

Kocası, polise kendisine iki çocuğun kürtajla alındığının söylendiğini ve bu nedenle iddia edilen cinayetlerden haberi olmadığını söyledi.

Dava, Mayıs ayında hükümetin Teftiş Kurulu'nun hastane doğumlarının kaydı olmasına rağmen bebeklerin doğumlarının hiçbir zaman resmi olarak kaydedilmediğini tespit etmesiyle gün ışığına çıktı.

Kadın, bugün tutuklama kararı duruşmasına katılacak.

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