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Dünya
BBC 23.06.2023 06:26

Bir gecelik ücret ödediği otelde iki yıl konakladı

Hindistan'da bir adam, başkent Delhi'de beş yıldızlı bir otelde tek gecelik ücret ödeyerek iki yıla yakın bir süre kalmayı başardı. İddiaya göre, adamın otele 5 milyon rupi (1 milyon 755 bin tl) üzerinde borcu var.

Bir gecelik ücret ödediği otelde iki yıl konakladı

Indian Express gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan adam tek gecelik bir oda ayırttıktan sonra 30 Mayıs 2019'da otele giriş yaptı ve 22 Ocak 2022'ye kadar orada kaldı.

Soruşturma raporuna göre, ödeme yapmamasına rağmen personelden biri kalış süresini uzatmaya devam etti.

Bunun nasıl yapıldığına dair ayrıntılar, diğer konukların faturalarıyla oynama veya birini diğeriyle değiştirmeyi içerdiği söyleniyor.

Üst düzey bir polis memuru gazeteye verdiği demeçte, "Otel kurallarına göre, bir konuğun otele 50 bin rupiden fazla borcu varsa, personel konukları bilgilendirmek zorunda. Ancak bu yapılmadı" dedi.

Olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadı.

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