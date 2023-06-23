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Dünya
BBC 23.06.2023 06:15

Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti

Dünyanın en ünlü teknoloji milyarderlerinden ikisi, Elon Musk ve Mark Zuckerberg, kafes dövüşünde karşı karşıya gelecek.

Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'da, Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu” belirten bir paylaşım yaptı.

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın sahibi Zuckerberg daha sonra Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü "Bana konum gönder" mesajıyla paylaştı.

Musk daha sonra Zuckerberg'in mesajına şu yanıtı verdi:

"Vegas Octagon."

Octagon, Ultimate Fighting Championship (UFC) maçlarında kullanılan ring. UFC'nin merkezi ise Las Vegas.

Bu ayın sonunda 52 yaşına girecek olan Musk ayrıca şu tweeti attı:

“ ’Deniz aygırı' adını verdiğim, rakibimin üzerine uzanıp hiçbir şey yapmadığım harika bir hareketim var. Çocuklarımı havaya fırlatmak dışında neredeyse hiç egzersiz yapmıyorum."

Bu arada, 39 yaşındaki Zuckerberg, Karma Dövüş Sanatları (MMA) eğitimi alıyor ve yakın zamanda Jiu-Jitsu turnuvalarını kazandı.

Paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının maçı kimin kazanacağına ilişkin tahminleriyle viral hale geldi.

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