SpaceWeather, "Yörüngedeki uydular uzun süreli bir M2 sınıfı güneş patlaması tespit etti.

Güneşin kuzeybatı tarafının hemen arkasında bulunan aktif bir bölge gibi görünüyor uyarısı yaptı.

SpaceWeather son birkaç aydır farklı seviyelerde güneş patlamaları tespit ediyor.

Güneş Patlamalarının Etkileri

NASA güneş fırtınaları olduğunda insanların alarma geçmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Patlamalar sırasında gezegene doğru güneş parçacıklarının yanı sıra elektromanyetik radyasyon yayılabiliyor.

Öte yandan, GPS uyduları ve diğer benzer teknolojiler de patlamalardan etkilenebiliyor.