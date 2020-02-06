Yemen hükümetine bağlı Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, dün akşam Husilerin Hudeyde'nin güneyinde El-Faze, El-Cebeliyye ve Et-Tuhayta bölgelerinde saldırıya geçtiğini, orduya bağlı birliklerin bu saldırıyı püskürtmek için karşılık vermesi üzerine 24 Husi militanının öldüğünü, 32'sinin yaralandığını aktardı.

Debiş, söz konusu saldırıda hükümet güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Anlaşmaya rağmen çatışmalar sürüyor

Yemenli taraflar arasında Hudeyde'de ateşkes konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirileni istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz kentiyle ilgili anlaşma imzalamıştı.