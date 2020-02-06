ABD başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Başkan aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, ABD'nin Filistin-İsrail meselesinde tarafsız olması gerektiğini belirterek, "ABD, büyükelçiliğini iki devletli çözümde iki devletin de başkentine taşımalı" dedi.

Demokrat başkan aday adaylarından Warren, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, milyarder yatırımcı Tom Steyer ve girişimci Andrew Yang, CNN televizyonun iki gün sürecek özel yayınında, seçim kampanyalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Trump yönetiminin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin soruya Warren, ABD büyükelçiliğinin yerine, İsrail ve Filistinliler arasında yapılacak müzakere sonucu karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Warren, "ABD taraf tutmamalı ve müzakerelerde 'tek bir tarafın yanındayız' dememeli. Büyükelçilik ve başkent müzakere edilmesi gereken konular... ABD, büyükelçiliğini iki devletli çözümde iki devletin de başkentine taşımalı." ifadesini kullandı.

Biden, başkan yardımcılığına ya bir kadını ya da beyaz olmayan bir ismi getirmek istiyor

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden da Demokrat Partinin başkan adayı seçilirse yardımcısı olarak ya bir kadını ya da beyaz olmayan bir ismi seçmek istediğini kaydetti.

Milyarder yatırımcı Steyer ise Iowada'ki ön seçimleri önde bitiren Demokrat rakibi 38 yaşındaki eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i eleştirdi.

Steyer, Buttigieg'i "tecrübesizlikle" suçlayarak, Trump'ı yenemeyeceğini savundu.

Girişimci Yang ise sosyal medya devlerinden Facebook'u hedef alarak, platformlarındaki siyasi reklamların doğruluğunun denetlenmesi gerektiğini ifade etti.