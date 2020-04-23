Haber Giriş: Kaynak: AA
Yemen'in Aden Körfezi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Yemen'in Aden Körfezi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ülkenin doğusundaki Hadramevt Valiliği Meteorolojik ve Erken Uyarı Biriminden yapılan yazılı açıklamada,
5.1 büyüklüğündeki depremin ya da mal kaybına neden olduğu kaydedildi.
Etiketler: Yemen deprem aden körfeziSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 12:34
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