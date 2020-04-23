İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 440 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülke genelinde ölü sayısı 22 bin 157'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 208bin 389'dan 213 bin 24'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 637 bin 314'e yükseldi.