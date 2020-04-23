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İspanya'da ölü sayısı 22 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 157'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 213 bin 24'e ulaştı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 440 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülke genelinde ölü sayısı 22 bin 157'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 208bin 389'dan 213 bin 24'e ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 637 bin 314'e yükseldi.
Etiketler: İspanya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 12:19
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