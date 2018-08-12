Yemen'den BM'ye: İnsan Hakları Ofisinizi Aden'e taşıyın

Yemen Resmi Haber Ajansı'nın (SABA) haberine göre İnsan Hakları Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin Sana'dan geçici başkent Aden'e taşınması çağrısını yaptı.

İran destekli Şii Husilerin Sana'da BM ve diğer örgüt temsilcilerinin görevlerini yerine getirmesine engel olduğunu belirten Bakanlık açıklamasında, "örgütlerin orada kalmaya devam etmelerinin insani ve yasal çalışmalarına gölge düşürdüğü için vahim bir hata olduğu ve bu durumun örgütlerin mesleki çalışmalarına ve tarafsızlığına olumsuz etkide bulunduğu" vurgulandı.

Bakanlığın, tüm meşru yönetim birimleriyle koordineli olarak Aden'de söz konusu örgütler için uygun ortamın oluşturulması yönünde çaba sarf ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin Sana'da İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bağlı görevlilerin gözaltında tutulanları ziyaret etmesine engel olduğu ifade edildi.

Uluslararası örgütlerin, hapisanelerde işkencelere engel olmak ve silahlı çatışmalarda çocukların kullanılmaması için Husilere gerekli baskıyı yapmakta başarısız kaldığı vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA