Endonezya’da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre Papua eyaleti Pegunungan Bintang Bölgesi Emniyet Şefi Michael Mumbunan, dün yerel saat 08.45 civarında irtibatın kesildiği Dimonin Havayollarına ait İsviçre yapımı "Pilatus PC-6 Porter" model uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu.

12 yaşındaki çocuk sağ kurtuldu

Uçağın enkazını, bölgedeki Oksibil Havalimanı yakınındaki dağlık alanda bulduklarını belirten Mumbunan, düşen uçaktaki 9 yolcudan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 yaşındaki bir çocuğun ise sağ olarak kurtulduğunu ifade etti.

Mumbunan, vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen çocuğun tedavisine hastanede devam edildiğini kaydetti.

Kısa mesafeli sefer için havalanmıştı

İrtibatın kesildiği uçağa dair dünkü açıklamasında, köylülerin patlama ve yüksek gürültü duyduklarını ihbar ettiğini belirten Mumbunan, uçağın düştüğünden şüphelenilen bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtmişti.

Eyaletin Tanah Merah bölgesinden Pegunungan Bintang'ın Oksibil bölgesine gitmek üzere kısa mesafeli sefer için havalan uçağın içinde 2 mürettebat ile biri çocuk 7 yolcunun olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA