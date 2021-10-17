Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, evvelki gün ilçe merkezi ile bazı bölgelerinde kontrolü sağlayan Husi milislerin Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu kaynak, Abdiyye halkının yardım müdahaleleri olmaksızın çok zor şartlar altında yaşadığını ifade etti.

Yemen hükümetinden ya da Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, 15 Ekim'de ilçe merkezi dahil Abdiyye'deki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

"Afet bölgesi" ilan edilen Abdiyye ilçesi

Yemen hükümeti, Marib'e bağlı Abdiyye ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam edilmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiyye ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını iletmişti.

Husiler ise daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda sivillerin korunacağını ifade etmişti.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, Husilerin son 3 haftadır Marib'de düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 123 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Yaklaşık 1 aydır Husilerin saldırılarına hedef olan Abdiyye ilçesi 14 Ekim'de "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.