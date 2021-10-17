Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da hafif motorlu uçak düştü
[Grafik: TRT Haber]
Kazakistan'ın Almatı eyaleti bölgesinde yer alan Balkaş Gölü'nün güneyinde özel sefer yapan Cessna 182 tipi hafif motorlu uçağın kalkış sırasında düştüğü bildirildi.
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, yerel saatle 11.15'te meydana gelen kazada, uçakta bir mürettebat ile bir yolcunun bulunduğunu açıkladı.
Cessna 182 tipi hafif motorlu uçağın özel sefer yapmak için havalandığı sırada düştüğü, olayda yaralan veya ölen olmadığı, uçağın ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Etiketler: Kazakistan Uçak Kazası
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