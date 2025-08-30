Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.08.2025 18:37

Yemen'deki Husiler: Başbakan ve bazı bakanlar İsrail saldırısında öldürüldü

Yemen'de Husiler, İsrail’in 28 Ağustos’ta Sana’ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler: Başbakan ve bazı bakanlar İsrail saldırısında öldürüldü

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail saldırısında öldürülen Başbakan Rehavi ve bazı bakanların, yıllık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı rutin bir toplantı sırasında hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda toplantıdaki bazı şahısların orta ve ağır şekilde yaralı olarak kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Husiler ayrıca, Gazze'nin evlatlarına destek vermeye ve onların arkasında durmayı sürdüreceklerini, tüm tehlikelere karşı koyabilmek için silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme yönünde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

ETİKETLER
Yemen İsrail
Sıradaki Haber
Gazze’de son 3 haftada 1000 yetişkin açlık nedeniyle hastanelik oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
"TCG Dumlupınar" şehitleri Çanakkale Boğazı'nda saygı dalışı ile anıldı
19:20
Roketsan, TEKNOFEST'te Mavi Vatan'ın geleceğini gençlerle inşa ediyor
17:41
"Yaren" leylek göç yolculuğuna başladı
17:37
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
17:11
"Huzur İstanbul" uygulaması: 621 şüpheli gözaltında
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün tahribatını telafi ettik
MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi
MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ