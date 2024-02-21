Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2024 05:55

Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiliz kuvvetleri Hudeyde'ye saldırı düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiliz kuvvetleri Hudeyde'ye saldırı düzenledi

Husilere bağlı el-Mesire televizyonunda yer alan haberde, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Hudeyde'nin el-Cubbane bölgesine iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırıların hedefleri ve sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken ABD ve İngiltere tarafından da açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

ETİKETLER
Yemen ABD
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait barınağı hedef alarak 2 kişiyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:39
Denizli'de transit araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
06:37
Gazze'de son durum: 29 bin 195 Filistinli katledildi
06:32
Murat Kurum'dan muhalefete "ittifak" eleştirisi
06:19
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler yapılamıyor
06:16
Uzay enkazı: İki tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek
06:14
Silahla rastgele ateş açan zanlı polisi alarma geçirdi
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
FOTO FOKUS
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ