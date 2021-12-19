Yemen’in Aden kentinde el-Burayka bölgesinde dağda yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

Kazada 12 işçi hayatını kaybetti.

Toprak kaymasının iş makinası ile kaya kırma işlemi yapıldığı sırada meydana geldiği açıklanırken, 4 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.