Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 22:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yemen’de toprak kayması: 12 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen’in Aden kentinde meydana gelen toprak kaymasında 12 işçi hayatını kaybetti.
Yemen’in Aden kentinde el-Burayka bölgesinde dağda yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.
Kazada 12 işçi hayatını kaybetti.
Toprak kaymasının iş makinası ile kaya kırma işlemi yapıldığı sırada meydana geldiği açıklanırken, 4 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
Etiketler: Doğal Afet Yemen
Son Haberler
- 23:04
- 22:44
- 22:37
- 22:35
- 22:23
Sıradaki Haber
Hindistan'da Sihizme saygısızlık eden 2 kişi dövülerek öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz