Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının yerel kaynaklardan aktardığı yazılı açıklamalara göre, Şahin Kasırgası kentler arasındaki ulaşımı aksatırken, tarım arazilerine de zarar verdi.

Ülkenin güneyindeki Taiz kentinin birçok bölgesini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle kayan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır durumdaki 5 kişinin yaralandı.

Barajlar patladı, yollar kulanılamıyor, evler zarar gördü...

Aden, Ebyen, Şebve, Dali ve Hudeyde sahil kentinde etkili olan yağışların tarım arazilerine büyük zarar verdiği, barajların patladığı, anayolların ve şehir içindeki bazı yolların kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Açıklamada, birçok kentte ev ve iş yerlerinin de zarar gördüğüne işaret edildi.

6 Ekim'de etkili olmaya başladı

Şahin Kasırgası, 6 Ekim Çarşamba günü Hadramevt kentinde etkisini göstermeye başlamış, kentte evler zarar görmüş, uzun süreli su ve elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Umman Körfezi'nde etkili olan tropik kasırga nedeniyle ülkede 12 kişi hayatını kaybetmişti.