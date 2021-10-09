Irak Gazeteci Özgürlükleri Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ta Deutsche Welle (DW) muhabirliği yapan Ali Abduzzahra ile 7 Ekim Perşembe akşamı saat 23.00’te irtibat kesildi.

Kayıplara karışan Iraklı gazetecinin nerede olduğu henüz bilinmiyor.

"Kaçırılmış olabileceği" iddiası

Irak’ta yarın yapılacak erken genel seçimlerden dolayı Bağdat’ta günlerdir alınan üst düzey güvenlik önlemlerine rağmen gazetecinin ortadan kaybolması tartışmalara neden oldu.

Ülkedeki azınlıklar üzerine çalışmaları olan Abduzzahra’nın kaçırıldığı iddia ediliyor.