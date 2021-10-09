Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta DW muhabirinden 2 gündür haber alınamıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Alman Deutsche Welle televizyon kanalı muhabiri Ali Abduzzahra’dan 2 gündür haber alınamıyor. Abduzzahra’nın kaçırıldığı iddia ediliyor.
Irak Gazeteci Özgürlükleri Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ta Deutsche Welle (DW) muhabirliği yapan Ali Abduzzahra ile 7 Ekim Perşembe akşamı saat 23.00’te irtibat kesildi.
Kayıplara karışan Iraklı gazetecinin nerede olduğu henüz bilinmiyor.
"Kaçırılmış olabileceği" iddiası
Irak’ta yarın yapılacak erken genel seçimlerden dolayı Bağdat’ta günlerdir alınan üst düzey güvenlik önlemlerine rağmen gazetecinin ortadan kaybolması tartışmalara neden oldu.
Ülkedeki azınlıklar üzerine çalışmaları olan Abduzzahra’nın kaçırıldığı iddia ediliyor.
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