Yemen Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde nisan, mayıs ve haziran aylarında mayın patlamalarında hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin bilgi verildi.

Patlamalarda 10'u çocuk, 5'i kadın olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si çocuk 32 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, mayın patlamalarında 50 hayvanın telef olduğu ve sivillere ait 6 aracın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

1 milyonu aşkın mayın

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, ülkenin çeşitli noktalarına 1 milyonu aşkın mayın yerleştirmekle suçluyor.

İnsan hakları kuruluşlarının verilerine göre, ülkede yerleştirilen mayınların infilak etmesi sonucu çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.