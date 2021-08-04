Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 07:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haaretz: İsrail, Gazze saldırılarında 6 sivilin ölümünü gizledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 6 sivilin öldüğü bir olayı gizlediği belirtildi.
İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun, 13 Mayıs'ta Beyt Hanun'da bombalı saldırı planlanmasına rağmen öncesinde bölge sakinlerine "evlerini tahliye etmeleri" yönünde bir uyarı yapmadığı belirtildi.
Saldırıda, üçü kadın, ikisi çocuk ve biri erkek olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Olayın ordu tarafından soruşturulduğu ancak kamuoyuna açıklanmadığı belirtilirken, soruşturma sonucunda birkaç düşük rütbeli askerin açığa alındığı fakat daha sonra görevlerine geri döndükleri açıklandı.
Haberde, yüksek rütbeli bir subayın farklı bir tabura nakledildiği ve rütbeli hiçbir subayın cezalandırılmadığı bilgisi verildi.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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