5 yıldan bu yana savaşın devam ettiği Yemen'deki en büyük İslami parti el-Islah, güneydeki Aden kentini kontrol eden ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), kadrolarına yönelik işlediği suikastların araştırılması için uluslararası soruşturma başlatılmasını talep etti.

Islah Partisi'nin yayımladığı yazılı açıklamada, "Sanıkların, kışkırtan ve finansör olan kesimlerin ortaya çıkarılması zorunludur, soruşturma olmaksızın geçen 5 yıl yargı kurumunun alnına çalınmış bir lekedir" ifadeleri yer aldı.

Son 5 yıldır kentte siyasi, askeri, güvenlik, bilim ve cami imamlarından oluşan geniş çaplı kadrolarına yönelik suikastlar düzenlendiğine dikkatin çekildiği açıklamada, konunun soruşturulması için uluslararası bir komisyon kurulması çağrısı yapıldı.

Yargıya engellemeler artık kabul edilebilir olmaktan çıktı

Açıklamada, "Başta Şeyh bin Huleys olmak üzere yüzlerce kişi suikastlara kurban gitti" denilerek, suikastlar dosyasında yargı icraatlarının engellenmesinin artık kabul edilebilir olmaktan çıktığı aktarıldı.

BAE tarafından desteklenen GGK, uzun süredir kontrolünde tuttuğu geçici başkent Aden'deki meşru hükümeti destekleyen çoğunluğu Islah Partisi kadrolarından onlarca önemli şahsiyet, meçhul kurşunlara hedef olarak hayatını kaybetmişti.

Aden'de Islah Partisi'nin etkin şahsiyetlerinden İslam alimi Şeyh Huleys Ağustos 2016'da, yine partinin ileri gelenlerinden Bilal Mansur da haziran ayında suikaste kurban gitmişti.