Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi, çatışma bölgelerinden kaçarak iç göçmen durumuna düşen sivillere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkede savaştan kaçarak iç göçmen durumuna düşen kişi sayısı 4 milyon 100 bine ulaştı." denildi.

Bu kişilerden 2 milyon 800 bininin hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde, 1 milyon 300 bininin ise Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşadığı belirtildi.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.