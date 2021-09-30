Yemen'de savaşan tarafların gazetecilere yönelik hak ihlalleri devam ediyor.

Yemenli Gazeteciler Ulusal Örgütü (SADA), İran destekli Husiler tarafından 6 yıldır tutuklu olan Yemenli gazeteci Abdulhalik Umran'ın sağlık durumunun kötüleştiğini açıkladı.

SADA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Umran ve kaçırılan diğer tüm gazetecilerin hayatından Husilerin sorumlu olduğu ifade edildi.

37 yaşındaki iki çocuk babası Umran'ın sağlık durumu hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

"Umran ve diğer gazeteciler derhal serbest bırakılmalı"

Umran ve kaçırılan tüm gazetecilerin koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması gerektiğini söyleyen SADA, Yemenli gazetecilere yönelik ihlallerin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, tutukladıkları gazeteciler Abdulhalik Umran, Ekrem el-Velidi, Haris Humeyd ve Tevfik el-Mansuri'ye "yabancı devletler adına casusluk yapmak ve ihanet" suçundan 4 Nisan 2020'de idam cezası vermişti. Husilere bağlı mahkeme söz konusu duruşmada 10 gazeteciden 6'sını da hapis cezasına çarptırmıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.