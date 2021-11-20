Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana, Sada ve Marib'de bazı askeri noktaların "nitelikli bir operasyon" ile hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu bölgelere 13 hava saldırısının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, hedefler arasında İran destekli Husilere ait silah depoları, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarının (İHA) kontrol edildiği noktaların imha edildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler bugün, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerinin de yer aldığı bazı noktaları 14 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile hedef aldığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ile doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.