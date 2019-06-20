Yemen'de yerel kaynaklar, ülkenin güneydoğusundaki Şebva kentinde daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçler ile meşru hükümet birlikleri arasında yaşanan anlaşmazlığın, dün gece çatışmaya dönüştüğünü aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir diğer kaynak ise, "Petrol zengini kentte BAE meşru yönetime darbe yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta da BAE'ye bağlı güçler, kentte bulunan bazı petrol bölgelerini ele geçirmeye çalışmış ve meşru hükümet güçleri ile aralarında gerginlik yaşanmıştı.

Kaynaklar, anlaşmazlığın giderilmesi için kabile liderlerinin çabalarının başarılı olduğunu ve kentin bazı bölgelerinden BAE'ye bağlı güçlerin çekildiğini söylemişti.

BAE, Sokotra Adası'ndan uzaklaştırıldı

Diğer yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı silahlı güçler, Sokotra Adası'ndaki hükümet güçleriyle yaşanan silahlı çatışmaların ardından adadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Hafta başında, BAE'nin büyük destek verdiği Güney Geçiş Konseyine bağlı ayrılıkçı silahlı milisler, Balıkçılık Bakanı ve Sokotra Valisi'nin konvoyuna silahlı saldırı düzenlemişti. Suiksat girişiminde yaralanan olmamıştı.

BAE, Mayıs 2018'de dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın Sokotra'da olduğu bir sırada adaya askeri birlikler çıkarmıştı.

Sokotra Adası, Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında Erahbil adaları olarak bilinen 6 adanın en büyüğü olarak Hint Okyanusu'nda büyük stratejik öneme sahip.

Kaynak: Arabi21