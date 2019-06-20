Han Yunus kentinin merkezinde Muhammed Mursi için kurulan taziye çadırına çok sayıda Gazzeli akın etti.

Gazzeli Muhammed el-Abadile, bu anma etkinliğiyle, Mursi'nin ailesine, "Filistinlilerin yanında duran adam ve halka sevgi ve vefa" mesajı iletmek istediklerini söyledi.

Abadile, Mursi'nin demokrasiyi sağlamlaştırmak için elinden geleni yaptığını ancak şartlara yenik düştüğünü aktardı.

'Mursi, Gazze'nin yanında yer alan tarihi bir duruş sergiledi'

Mısır yöneticilerine komşu oldukları ve Araplar arasındaki bağları güçlendirme ve pekiştirme gerektiği mesajı veren Abadile, Gazze halkının kendisine destek olanlara vefadar kalacağını kaydetti.

Gazzeli Naim el-Astal da "Gazze'nin yanında yer alan ve tarihi bir duruş sergileyen bir 'adamın' taziyesi için burada bulunuyoruz." dedi.

Astal, Mursi'nin, Gazze İsrail saldırılarına maruz kaldığında, Refah Sınır Kapısını açtığını, sahra hastaneleri kurduğunu ve saldırıların durması için harekete geçtiğini vurguladı.

Mursi için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu

Katar'ın başkenti Doha'da, Mursi için kurulan taziye çadırını Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi ve Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in yanı sıra çok sayıda din adamı ziyaret etti.

Etkinlikte, Mursi için dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanıydı

Muhammed Mursi, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA