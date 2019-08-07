Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Hareketi Siyasi Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik yaptığı yazılı açıklamada, meşru hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemeye çalışmakla suçladı.

Hükümete bağlı güçlerin 1 Ağustos'ta Aden'de bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırıların ardından kenti kaosa sürüklemek için şehirde konuşlandığını ileri süren Bin Berik, "Hükümetin Aden'de kalması tehlikelidir. Güney halkı bunu kabul etmeyecektir. Halkın hükümet güçlerinin Aden'den çıkarılmasını istemesi durumunda suçlanmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

BAE destekli güçlere saldırılar arttı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Eylül 2014'te meşru hükümete darbe yaparak başkent Sana'yı ele geçirmesi üzerine hükümet Aden'i "geçici başkent" ilan etmişti.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden, 1 Ağustos'ta 49 kişinin yaşamını yitirdiği 2 saldırıya sahne oldu.

Şeyh Osman kentindeki emniyet merkezine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra ise Husiler, El-Cela Karargahı'na Hizam Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenledi, 36 kişi yaşamını yitirdi.

Bu saldırılardan 1 gün sonra terör örgütü El-Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki uzantısı Ensar eş-Şeria militanlarının, Ebyen'e bağlı El-Mahfed ilçesinde BAE destekli Hizam Emni'ye ait karargah ve bazı askeri noktalara düzenlediği saldırılarda 17 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, El-Cela Karargahı'na düzenlenen saldırıyı Husilerin üstlendiğini duyurmuştu.

BM'den BAE destekli güçlere suçlama

Bİrleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) Yemen Ofisinden yapılan açıklamada, BAE destekli Hizam Emni güçlerinin sivillere karşı intikam saldırıları düzenlediği aktarıldı.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Birçok kaynaktan kendilerine gelen bilgiler, BAE destekli güçlerin adam kaçırma, soygun, işkence gibi suçlara karıştığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve Güney Hareketi adı altında ayrılıkçı hareket oluşmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar var.

Kaynak: AA, Al Arabi Al Jadeed