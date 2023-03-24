Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani'nin konuya ilişkin açıklamaları Yemen resmi ajansı SABA'da yayımlandı.

İryani, Husilerin, Marib'in Harib ilçesinde hükümete bağlı cephelere yönelik saldırıları ve civar köyleri füze ve topçu ateşiyle bombalaması nedeniyle yüzlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Saldırılardaki artışın, ülkede ateşkesin sağlanması için yapılan çağrıların hafife alındığını açık bir şekilde gösterdiğini vurgulayan İryani, Husilerin, ateşkesin sona ermesinden bu yana mevcut olan "ne savaş ne barış" halini sahada kazanç elde etmek için kullandığını ve bunu yaparken de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma aldırış etmediğini kaydetti.

İryani, uluslararası toplum ve BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'den bu saldırılara tepki göstermesini istedi.

Husiler önceki günlerde, Harib'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı "Amalika" güçleri ile hükümete bağlı birliklere saldırı düzenlemişti. Saldırılar sonrası çıkan çatışmalarda her iki taraftan da ölen ve yaralananlar olmuştu.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaş nedeniyle Yemen halkının yüzde 73'ü insani yardıma muhtaç hale geldi, yaklaşık 23,4 milyon nüfuslu ülkede 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.